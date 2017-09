Rechter buigt zich over burenruzie bij senioren

Turnhout - Johannes C. (72) uit Turnhout moest zich voor de rechter verantwoorden voor de belaging van zijn buurvrouw.

Het vermeende slachtoffer woont al veertig jaar in een appartementsblok aan de Koningin Astridlaan in Turnhout. Toen in 2007 Johannes C. zijn intrek nam in een andere flat, stapelden de incidenten zich op.

De man zou de buurvrouw hebben uitgescholden en lastig gevallen. Bovendien trok hij de paaltjes uit haar voortuin. Op 13 mei 2015 zou hij haar hebben geslagen. “Hij schold me zelfs uit voor kinderverkrachter”, zei de vrouw. De aanklager vorderde zes maanden voorwaardelijke celstraf.

Johannes C. ging resoluut voor de vrijspraak. “Mijn cliënt werkt graag in de tuin en wilde paaltjes vervangen. De vrouw zocht toenadering, maar mijn cliënt wees haar af. Sindsdien wordt hij door haar achtervolgd en uitgescholden”, zei meester Raf Verbruggen. “Mijn cliënt betwist ten stelligste dat hij zijn buurvrouw heeft geslagen. Hij is een timide man en er zijn geen getuigen van het incident.”

Het vonnis valt op 6 oktober.