Internationale modellenscout gaat op jacht in Turnhout

Turnhout -

Komt de nieuwe Gigi Hadid uit Turnhout? “Een meisje vinden in België dat het potentieel heeft om topmodel te worden, is al super moeilijk. In de hoofdstad van de Kempen is dat one in a million”, zegt J.D. Ankomah, een bink uit Turnhout die het tot internationale modellenscout heeft geschopt. Samen met CittA Kempen wil hij het toch proberen. Ons jachtterrein? De Turnhoutse Gasthuisstraat.