Twintiger riskeert jaar cel: “Ik heb die agent enkel aangeraakt, niet geslagen”

Borgerhout - Het Antwerpse parket vordert een jaar cel tegen S.Y. (20) wegens slagen en verwondingen en smaad aan een politieagent in Borgerhout. Y. was betrokken bij incidenten tussen jongeren en de politie op het Jan De Laetplein, waar hij een agent een duw zou hebben gegeven. Zelf ontkent de jongeman dat hij de agent heeft geduwd.

De schermutselingen tussen de politie en een groepje jongeren gebeurden eind juni. Twee agenten raakten daarbij gewond. Een ploeg van het fietsteam wilde de bestuurder van een gestolen bromfiets controleren, maar de verdachte zette het meteen op een lopen. Toen de inspecteurs de achtervolging wilden inzetten, werden ze belaagd door jongeren uit de buurt.

Een agent liep verwondingen op aan het oor. Een andere raakte gekwetst aan de pink. Drie jongeren werden toen opgepakt, onder hen S.Y. Hij kreeg onmiddellijk na de feiten een dagvaarding van het parket, dat nu een jaar cel vordert.

“Er klopt iets niet”

De twintigjarige man kwam vrijdag alleen naar de rechtbank, hij verdedigt zichzelf. “Ik heb die politieman niet geslagen, ik heb hem misschien wel aangeraakt op zijn rug om hem aan te spreken”, vertelt hij bij atv. “Eerst stond er ‘ongewapende weerspannigheid’ op mijn verklaring, daarna ‘slagen en verwondingen’. Er klopt gewoon iets niet. Ze willen gewoon voor de media willen laten zien dat agenten worden aangevallen door Marokkaanse jongeren in Borgerhout, en daarvoor moet ik opdraaien”, aldus S.Y.

“De politie zoekt altijd problemen in de buurt”, zegt hij. “Ze spreken de jongeren in de buurt niet aan, maar bekijken hen wel vies, net alsof iedereen een crimineel is. De politie lokt feiten zeker uit. Als de politie in de buurt is zou je je veilig moeten voelen, maar tegenwoordig is dat niet meer het geval”, aldus S.Y.