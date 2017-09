En nieuwe Ikea-catalogus en opnieuw de hamvraag: 'Steken mannen écht sneller een Ikea-meubel in elkaar?'

De nieuwe Ikea-catalogus is er en dat betekent dat weer heel wat koppels de komende weekends verwoed Ikea-meubels in elkaar gaan vijzen. Een Ikea-kast in elkaar steken, het blijft een van de spannendste relatietesten. Naast het aantal vijzen is ook de vraag 'Wie steekt er nu eigenlijk snelst zo'n meubel in elkaar', voer voor heel wat discussies.

De nieuwe Ikea-catalogus is meteen ook de basis voor weer heel wat spannende relatietesten. Veel koppels raken nog maar bij het zien van de gebruiksaanwijzing en het tellen van de vijzen al gefrustreerd.

Wie is er nu eigenlijk het handigst om zo'n Ikea-meubel in elkaar te steken? Het antwoord werd twee jaar geleden al gegeven door een team Scandinavische onderzoekers. Dan moet de discussie daarover toch al niet meer gaan als je volgende keer met je partner een Ikea-meubel in elkaar steekt.

Wie stereotyp denkt, verwacht dat de man handiger is met Ikea-meubels. Maar dan was er plots Petra Hesser, voormalig hoofd van Ikea Duitsland, die claimde dat vrouwen efficiënter meubels in elkaar steken omdat ze tenminste de tijd nemen om eerst de handleiding te lezen.

De mannen: sneller en nauwkeuriger

Noorse onderzoekers van UiT Arctic University koppelden er twee jaar geleden meteen een psychologische test aan. Ze selecteerden 40 mannen en vrouwen en daagden hen uit om de UDDEN keukentrolley zo goed mogelijk in elkaar te steken. De helft van de deelnemers moesten de trolley in elkaar steken zonder instructie maar op basis van een voorbeeld, de andere helft gebruikte de instructie. Er werd gekeken hoe ze het proces aanpakten en hoe correct ze te werk gingen.

De mannen waren sneller en nauwkeuriger bij het in elkaar steken van de keukentrolley. Bij de mannen duurde het 22,48 minuten mét handleiding en 24,80 zonder. De vrouwen deden er iets langer over: 23,65 minuten met handleiding en 28,44 zonder. Als het over nauwkeurigheid ging, scoorden de mannen 8,9 met handleiding en 7,6 zonder. De vrouwen haalden 7,5 met handleiding en 5,7 zonder.

De onderzoekers merkten ook nog op dat ze de deelnemers aan het onderzoek niet hadden gevraagd om het meubel zo snel mogelijk in elkaar te steken. Het moest wel binnen de dertig minuten. Mannen zijn van nature iets competitiever dan vrouwen, dus het zou kunnen dat ze zich daarom net iets meer hebben gehaast dan de vrouwelijke deelnemers, besluiten de onderzoekers nog.

Vrouwen namen sowieso meer tijd om te instructies te nemen, maar dat maakte hen daarom geen betere bouwers dan mannen. Wat we uit de studie wel onthouden is dat het sowieso beter is om eerst de instructies te lezen.