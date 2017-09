22.000 Belgische gepensioneerden leven in Frankrijk

Meer dan 200.000 mensen over de hele wereld ontvangen een pensioen van de Belgische staat. Dat blijkt uit cijfers van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) in antwoord op een schriftelijke vraag van Kamerlid Gautier Calomne (MR). Zowat 22.000 onder hen brengen hun oude dag door in Frankrijk, bericht La Libre Belgique vrijdag.