Vrees voor tsunami na zware aardbeving voor Mexicaanse kust

Voor de kust van Mexico heeft zich een zware aardbeving voorgedaan met een magnitude van 8. Dat maakte het Amerikaanse instituut USGS bekend. Er wordt gevreesd voor een tsunami.

De aardbeving deed zich voor op 60 meter van de Mexicaanse zuidkust. Volgens lokale bronnen was de aardbeving in heel het land te voelen.

Het Tsunami Pacific Centre waarschuwt voor een tsunami door de zware aardbeving. Het tsunamialarm is dan ook van kracht.

De straat op

Mensen liepen onder meer in hoofdstad Mexico City massaal de straat op in hun pyjama omdat alle gebouwen aan het beven gingen. De elektriciteit is op meerdere plaatsen uitgevallen.

Op beelden die op Twitter verschijnen, is te zien hoe er enorme bliksemschichten waar te nemen zijn en hoe door de hevige wind lantaarnpalen in de steden gevaarlijk in het rond zwaaien.