Veroordeeld tot 21 jaar maar na zes maanden thuis met enkelband

Mohamed C. werd eind maart veroordeeld tot 21 jaar cel. Zes maanden later mag de moordenaar, tot zijn eigen verbazing, rustig thuis met een enkelband zijn proces in beroep afwachten. Het is een meesterzet van zijn advocaat, die vindt dat de voorhechtenis niet per se achter tralies moet. Het zet wel de deur open voor meer van die verrassende verzoekschriften.

Mohamed C. werd, samen met nog vier kompanen, veroordeeld voor het doodschieten van Majid Bouhanza (25) na een gewapende overval in Tubeke. De correctionele rechter stuurde het criminele vijftal eind maart met een totaal van 106 jaar cel richting gevangenis. De vijf gingen in beroep en Mohamed C., door de rest aangeduid als schutter, vroeg recent tegen beter weten in zijn enkelband aan. “Omdat de wetgever die mogelijkheid aanbiedt”, zegt zijn advocaat Fabian Lauvaux, die eerder de veroordeelde ‘Marollenmoordenaar’ Léopold Storme vervroegd vrij kreeg. Lauvaux had opnieuw succes. Mohamed C. zit sinds dinsdagavond thuis.

Primeur

Het is een primeur in ons land dat zo’n zwaar veroordeelde moordenaar, in afwachting van zijn beroepsprocedure, met een enkelband zijn voorhechtenis verder mag zetten.

Vlaamse strafpleiters spreken van een straffe stoot van hun Waalse collega. Ze zien in de toekomst wel meer van dergelijke verzoekschriften opduiken. “Vragen staat vrij”, zegt advocaat Jan De Man. “Als de redelijke termijn tussen proces in eerste aanleg en beroep overschreden wordt, waarom niet?”

Zijn collega Jan Leysen denkt aan de nabestaanden van het slachtoffer. “Die krijgen tijdens het proces in eerste aanleg al een serieuze klap. Als zo’n moordenaar, zoals nu gebeurt, dan totaal onverwacht huiswaarts mag, is dat vreselijk moeilijk om uit te leggen. De gedachte dat zo iemand, ook al draagt hij een enkelband, thuis in zijn zetel zit, is voor hen moeilijk om dragen.”