Alarmerend rapport over criminele netwerken: “Politie, douane, bedrijfsleven en politiek - de drugsmaffia infiltreert óveral”

Antwerpen -

De politiediensten en justitie slagen er niet in om de cocaïnesmokkel via de haven van Antwerpen onder controle te krijgen. In een alarmerend rapport waarschuwt Stany De Vlieger voor machtige criminele netwerken die via geweld en corruptie sleutelposities proberen te infiltreren in het bedrijfsleven, de douane en zelfs politie en justitie.