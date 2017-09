Om ziek van te worden: hypochondrie kost Britse staat tonnen geld

Hypochondrie, de angst om ziek te worden, kost het Britse gezondheidssysteem NHS (National Health service) jaarlijks bijna 56 miljoen pond. Dat moet blijken uit een donderdag in het prestigieuze National Institute for Health Research Journal verschenen studie. Als oplossing pleiten de opstellers van de studie voor het ontwikkelen van cognitieve therapieën. De kost voor de NHS drukt zich uit in overbodige gezondheidsonderzoeken.

Hypochondrie is - denk maar aan Molière’s ingebeelde zieke - geen hedendaags fenomeen. Het internet is één van de boosdoeners in de huidige ‘boom’ aan mensen die vrezen een vreselijke ziekte te hebben. In de studie wordt onder meer verwezen naar Doctor Google, die een “schat aan informatie” bevat, maar veel mensen op het verkeerde, zere been zetten. Artsen krijgen tegenwoordig patiënten over de vloer met een vier bladzijden lange opsomming van hun kwalen, zei professor Peter Tyrer van het Imperial College in Londen tijdens een persconferentie.

In de studie wordt huisartsen aangeraden hun patiënten uitdrukkelijk te vragen of hun gezondheidstoestand hen stress bezorgt.

De oplossing ligt in hetzelfde gebied: cognitieve therapieën bestemd om de gevoelens van hypochondrie onder de knoet te houden.