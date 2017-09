Antwerpse drugscrimineel in coma geslagen aan Fort Wommelgem

Het Antwerpse parket voert een onderzoek naar een gewelddadig incident aan Fort Wommelgem, waarbij de 29-jarige Ismail B. uit Antwerpen door onbekenden in coma werd geslagen.

Het incident dateert van 29 augustus. De 29-jarige Ismail B. parkeerde zijn wagen even over 21u aan het Fort van Wommelgem. Daar werd hij door een onbekend aantal mannen in elkaar geslagen. De jongeman liep onder meer een kaakbeenbreuk op en zware letsels aan zijn schedel. “Hij heeft kort na de feiten verklaard dat hij van drie mannen zware slagen heeft moeten incasseren”, zegt Ken Witpas, drugsmagistraat en woordvoerder van het parket van Antwerpen. “Hij werd van zijn bezittingen beroofd en ook zijn voertuig werd gestolen. Aanvankelijk was er sprake van een arbeidsongeschiktheid van vijftig dagen, maar ondertussen is het slachtoffer in een comateuze toestand geraakt.”

De politie en het parket van Antwerpen onderzoeken de zaak als een “diefstal met geweld”, maar de speurders sluiten niet uit dat er meer aan de hand is. Ismail B. is bij de politie bekend wegens drugshandel. De speurders houden er dan ook rekening mee dat B. slachtoffer werd van een afrekening tussen rivaliseren groepen in het zware cocaïnemilieu.

Politie en parket beschikken over informatie dat Ismail B. eventueel betrokken was bij cocaïneuithalingen in de haven van Antwerpen. Volgens sommige bronnen had hij in Wommelgem afgesproken met een stradler-chauffeur, die hij wilde inhuren voor de uithaling van een grote partij cocaïne. De stradler-chauffeur werkte echter al voor een andere groep en die zou het niet hebben kunnen waarderen dat ‘hun chauffeur’ door een andere groep was benaderd om een uithaling te doen. De rivaliserende bende zou daarom aan de stradler-chauffeur hebben gevraagd om Ismail B. naar het Fort van Wommelgem te lokken, waarna hij zwaar werd mishandeld.