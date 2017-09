Schilderijen nog niet gerestaureerd na waterlek

Hoogstraten - De schilderijen in de trouwzaal van het stadhuis die schade opliepen door een waterlek hangen nog niet terug.

In de nacht van 23 op 24 mei ontstond een lek in de toevoer naar de afwasmachine in de keuken op de bovenverdieping van het historische stadhuis. Via de raadzaal en de trouwzaal stroomde het water tot in de kelder. De brandweer heeft die nacht een aantal schilderijen uit de trouwzaal gehaald, maar een zestal had toch schade opgelopen door het water dat langs de muren naar beneden liep. “Het water nam ook de kalk van de muren mee, waardoor witte strepen op de afbeeldingen achterbleven”, zegt conservator Piet Van Deun van het Stedelijk Museum Hoogstraten. “Gelukkig was al snel duidelijk dat de schade te herstellen was, maar dat is nog niet gebeurd. Eerst moet er nog een tegenexpertise van de verzekering komen. Tegen Erfgoeddag eind april zijn de schilderijen zo goed als zeker gerestaureerd en de bedoeling is om ze dan weer in de trouwzaal te hangen. De herstelling gaat minstens 20.000 euro kosten.” De door vocht geteisterde kunstwerken zijn van de hand van Karel Boom. Omdat de echte schilderijen beschadigd zijn door het dynamiteren van de kerktoren in 1944 zijn het enkel nog fragmenten en voorstudies die in het stadhuis hangen. In de trouwzaal hebben na het waterlek enkele weken bouwdrogers gestaan om het vocht uit de muren te halen. Daarna is de zaal opnieuw geschilderd.