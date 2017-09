Owusu is speelklaar, Oulare op de goede weg

Antwerpcoach Laszlo Bölöni lijkt zaterdag tegen het Sint-Truiden van Jonas De Roeck over een zo goed als fitte kern te kunnen beschikken. Ook William Owusu lijkt eindelijk uit zijn lijden te zijn verlost.

“Owusu kan bij de kern komen”, zei Bölöni donderdag op de persconferentie. Obbi Oulare, die enkele weken geleden een stevige spierscheur had opgelopen, is nog niet speelklaar. Maar het gaat de goede kant op met de opgeschoten aanvaller.

“Obbi traint al wat langer en is nog steeds in handen van de kinesisten. Maar ook in zijn hoofd moet hij klaar zijn vooraleer hij aan de groepstrainingen kan beginnen. Ik wil dat hij er straks echt staat. Hij moet ook weer plezier vinden, en elke dag wat zotter worden van motivatie. Ik als coach moet ruiken dat hij opofferingen heeft gemaakt en nog zal maken”, aldus Bölöni.

Papierproblemen Sall

Voor de wedstrijd tegen Sint-Truiden zijn nieuwkomers Joaquín Ardaiz en Kafoumba Touré nog niet speelgerechtigd. De andere nieuwkomers Aurélio Buta, Sambou Yatabaré en Roberto Nuñez zijn dat wel. De papierproblemen van Moustapha Sall blijven maar aanslepen. Hij kan ook dit weekend nog niet in actie komen.