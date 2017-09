Ronald Vargas krijgt wellicht geen contract op de Bosuil

De kans dat Ronald Vargas straks alsnog voor Antwerp tekent, is klein. De voormalige middenvelder van Club Brugge en Anderlecht was de jongste weken op proef bij de Great Old, maar kon al meer dan een week niet trainen door fysieke hinder.

“We hebben veel getwijfeld, maar op een bepaald moment heb ik toch gezegd om Vargas te nemen”, vertelt Antwerpcoach Laszlo Bölöni donderdag op de persconferentie. “Ik weet echter niet waarom zijn komst dan toch niet is doorgegaan en alles op zich heeft laten wachten. Ondertussen kwam er met Roberto Nuñez een nieuwe speler en ik heb ook nog Randriambololona. Iedereen moet beseffen dat ik geen drie spelers voor dezelfde zone wil én dat ik bovendien liever werk met de groep die ik al had. Of Vargas inmiddels fit is? Geen idee, want ik hoorde of zag hem al tien dagen niet”, zei de Roemeen gisteren op zijn persbabbel.

Vargas kreeg de voorbije dagen verzorging, maar het is onduidelijk hoe ver hij fysiek en conditioneel staat. Alleszins oogt de kans miniem dat Vargas straks toch bij Antwerp aan de slag kan gaan.