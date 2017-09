Tien dagen feest op het Eilandje tijdens nieuw festival ‘Part of Antwerp’

Antwerpen 2060 -

Met Part of Antwerp start vanavond een nieuw festival op en rond het water. Gedurende twee weekends is het Eilandje the place to be voor party’s, optredens, lekker eten en drinken en een heus vuurwerkfestival. “De eerste verjaardag van het Havenhuis zal niet onopgemerkt voorbijgaan”, zegt programmator Luc Van Hove.