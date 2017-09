Topministers en burgemeester De Wever zitten samen met parket en politie over drugsmaffia in Antwerpen

In Antwerpen heeft vanavond topoverleg plaatsgevonden over de oprukkende drugsmaffia in de haven van Antwerpen. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V), minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) en burgemeester Bart De Wever (N-VA) hebben vergaderd met de top van het parket van Antwerpen en de federale politie over de toenemende cocainesmokkel via de haven en het daarmee samenhangende geweld.

De cocaïnesmokkel via de haven van Antwerpen neemt jaar na jaar toe, zo blijkt uit de cijfers van de douane en de federale politie. In 2016 onderschepten de douane en de federale politie bijna 30 ton cocaïne, een absoluut record. Dit jaar staat de teller volgens op 13 ton.

Antwerpen werd de jongste maanden geconfronteerd met ontvoeringen en schietpartijen, die het gevolg zijn van conflicten tussen bendes in het drugsmilieu.

De topvergadering tussen de burgemeester, de bevoegde ministers, de politiediensten en het parket werd georganiseerd door Stany De Vlieger, de gerechtelijke directeur van de federale politie van Antwerpen. Doel van de vergadering is om de krachten van politie, douane en justitie te bundelen om de georganiseerde misdaad in de Antwerpen aan te pakken.

Stroomplan

“Ieder op zijn domein doet momenteel zijn uiterste best: wij van de gerechtelijke politie doen honderden arrestaties per jaar, de douane vangt tonnen cocaïne per jaar en toch slagen we er niet in de setting te veranderen”, zegt Stany De Vlieger donderdagavond in TerZake op Canvas. Met een integrale en geïntegreerde aanpak moet daar nu verandering in gebracht worden. “Noem het een Stroomplan, in analogie met het Brusselse Kanaalplan, om die aanpak te bevestigen en in subacties te kijken hoe wij op die verschillende deelprocessen in de haven kunnen ingrijpen en de verschillende clans die actief zijn in Antwerpen kunnen onderscheppen."