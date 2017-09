“Je cavia kan je ernstig ziek maken”

Mensen kunnen een ernstige luchtweginfectie oplopen door contact met een zieke cavia. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer het Zuyderlandziekenhuis in Heerlen.

Daar werd in 2013 een patiënt, een gezonde dertiger, opgenomen met een ernstige luchtweginfectie. Onderzoek wees uit dat hij de bacterie ‘chlamydia caviae’ in zijn longen had. De patiënt had vlak daarvoor twee jonge cavia’s in huis genomen.

Drie gevallen in Nederland

Bekend was dat de bacterie oogontstekingen kan veroorzaken. Dat hij ook luchtweginfecties teweeg kan brengen was nog nergens beschreven. Zeker drie mensen zijn in Nederland de afgelopen vier jaar met een door deze bacterie veroorzaakte luchtweginfectie opgenomen geweest in een ziekenhuis.

Antibiotica

Deze drie gevallen zijn donderdag gepubliceerd in het gerenommeerde Amerikaanse tijdschrift New England Journal of Medicine. Drie specialisten van Zuyderland leverden een bijdrage aan dat artikel.

Inmiddels zijn de drie patiënten er met behulp van antibiotica bovenop gekomen.