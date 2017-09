Rachida Lamrabet stelt ‘Zwijg, allochtoon!’ voor in De Roma: “De mondigheid van jonge mensen geeft mij hoop”

Borgerhout - In haar nieuwste boek, Zwijg, allochtoon!, voert Rachida Lamrabet het debat over vrije meningsuiting. Als juriste van Unia wilde ze het debat al eerder, maar ze kreeg haar ontslag. “Ik begrijp dat afwijkende meningen moeilijk liggen, maar tegenover een artieste met een andere achtergrond voelt men zich verplicht iets te ondernemen. Alsof ik met mijn artistieke werk een verborgen agenda heb, de samenleving wil ondermijnen en een kalifaat instellen.”

Aanleiding voor het plotse ontslag bij Unia, het vroeger Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, was een interview in Knack. Ze had gezegd dat ze niet voor de boerka is, maar ook niet voor ...