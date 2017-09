cdH-voorzitter Lutgen wilde de Franstalige politiek dooreen schudden, maar zijn partij bereikt nu een bodemkoers

Olivier Maingain en zijn partij DéFI komt als grote winnaar uit de politieke crisis in Franstalig België. De PS boet zwaar in aan populariteit, terwijl het cdH voor zichzelf de Doos van Pandora lijkt te hebben geopend toen het aankondigde niet meer met de Franstalige socialisten te willen regeren. Dat blijkt uit een peiling die het bureau Ipsos uitvoerde in opdracht van Le Soir, RTL, VTM en Het Laatste Nieuws.

In Brussel maakt DéFI een aanzienlijke sprong voorwaarts. Bij de verkiezingen van 2014 kwam de partij nog uit op 11,1 procent. Mochten er vandaag verkiezingen plaatsvinden, dan zou ze volgens deze peiling 18,4 procent halen. Bij een vorige peiling in januari haalde DéFI nog 9,3 procent. De PS verliest stevig van haar pluimen na de schandalen met Publifin in Luik en daklozenorganisatie Samusocial in de hoofdstad. De socialisten komen uit op 12,1 procent, terwijl ze in 2014 nog 24,9 procent haalden, meer dan een halvering dus. In januari haalde de partij nog 18,1 procent.

PS zakt in elkaar

De PS wordt daardoor pas de vierde partij in Brussel. De grootste partij is de MR met 19,8 procent. Ecolo komt uit op 12,3 procent. Het cdH plukt geenszins de vruchten van zijn breuk met de PS en gaat van 9,3 in 2014 en 7,9 procent in januari naar 5,8 procent vandaag. Het extreemlinkse PTB komt uit op 9 procent. Dat is een pak hoger dan de 3,8 procent bij de verkiezingen, maar 3,1 procentpunt lager dan in januari.

Eenzelfde beeld in Wallonië. Daar komt de PS nog op 20,7 procent uit, terwijl dat bij de verkiezingen nog ruim 32 procent was en in januari 23,6 procent. De partij van Elio Di Rupo verliest de leiderspositie aan de MR van premier Charles Michel, die uitkomt op 21,4 procent. In 2014 haalden de liberalen 25,8 procent, maar in januari haalde de MR amper 19,4 procent. Intussen nam de MR de plaats in van de PS in de Waalse regering en levert ze met Willy Borsus de nieuwe minister-president.

PVDA blijft stijgen

Het cdH verliest ook in Walloniëaan populariteit. Bij de verkiezingen kwam de partij van Benoît Lutgen nog uit op 14 procent, in januari was dat nog slechts 11,2 procent en nu halen de humanisten amper 8,7 procent. De PVDA daarentegen blijft stijgen. Bij de verkiezingen van 2014 kwam de partij van Raoul Hedebouw uit op 5,5 procent. Ondertussen zit ze aan 17,5 procent. Ook Ecolo zit in stijgende lijn: van 8,2 naar 12,7 procent.

Opvallend is de 6,2 procent die DéFI haalt. De partij probeerde in de aanloop naar de vorige verkiezingen tevergeefs voet aan de grond te krijgen in Wallonië, maar bleef steken op 2,4 procent en toonde nadien in de peilingen evenmin een groeispurt.