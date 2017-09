Deze video is niet voor mensen met een panische angst voor zelfs maar één spin: “Nu zullen er miljoenen van die dingen in mijn huis zitten Video: LiveLeak

Arachnofoben bekijken deze video best niet net voor ze in bed kruipen, want het korte fragment is sowieso voer voor nachtmerries. Een Amerikaanse man vond een opmerkelijke spin op zijn oprit en besloot het beest te filmen. Als snel zag hij dat de gigantische spin niet alleen was, maar werd vergezeld door honderden baby’s.

“Wat is dat in godsnaam”, vroeg deze Amerikaanse gebruiker van de Britse videowebsite Liveleak zich af toen hij over zijn oprit liep. De man uit Atlanta ontdekte al snel dat het om een forse spin ging, die honderden pasgeboren spinnetjes vervoerde op haar rug. “Ja, zie je? Daar gaat er nu eentje”, zegt hij in de video, tegen een vrouw die - net zoals de cameraman - buiten beeld blijft.

De filmende man besluit om de proef op de som te nemen, en spuwt een beetje speeksel op de achtpotige indringer, waardoor het plots krioelt van de kleine spinnen: “Wansmakelijk!”

Pasgeboren spinnen blijven ongeveer een week bij hun moeder voordat ze een voor een van haar rug springen, om het vervolgens in hun eentje te moeten rooien. Spinnen dragen hun nageslacht op hun rug om ze te beschermen, maar ook om ervoor te zorgen dat ze efficiënt worden verspreid in het leefgebied van de spin, zodat ze niet allemaal op dezelfde plek belanden om te jagen.

“Waarom gaf dit zoveel voldoening”, vraag de maker van bovenstaande video zich af nadat de miniatuur spinnen alle kanten op stuiven. Al beseft hij nu wel dat de spinnetjes zich nu niet zo efficiënt zullen verspreiden, maar met z’n allen zijn huis zullen inpalmen. “Wat ik niet zo leuk vind, is dat ik nu een miljoen van die dingen in mijn huis zal hebben.”