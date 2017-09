Vijf ‘schoonste gebouwen’ van Antwerpen zetten zondag hun deuren open op Open Monumentendag

Antwerpen - In Antwerpen staan zondag tijdens Open Monumentendag naar aanleiding van het jaarthema “Erfgoed & Natuur” acht pleinen en parken centraal die met hun sfeer en eigen geschiedenis mee kleur geven aan omliggende monumenten. Onder meer het Stadspark, het Hendrik Conscienceplein en het Te Boelaer- en Boekenbergpark brengen hun eigen verhaal. Voorts openen uiteraard opnieuw heel wat monumentale gebouwen de deuren, ook verder weg van de deelnemende pleinen en parken.

“Pleinen, parken en plantsoenen zijn meestal de plaatsen waar we even uitrusten, een terrasje doen, eens bijbabbelen of een koopje op de kop tikken op de markt”, zegt schepen van Onroerend Erfgoed Rob Van de Velde (N-VA). “We vergeten vaak dat ze een eigen historiek hebben en een spil vormen voor het politiek, sociaal, cultureel en economisch leven in hun buurt.” Zondag moet daar dus alvast verandering in komen.

Bezoekers van Open Monumentendag kunnen een gids volgen op wandelingen in de buurt van de geselecteerde pleinen of parken en vervolgens ook binnenlopen in de omliggende monumenten. Rond het Conscienceplein is dat bijvoorbeeld de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en de Sint-Carolus Borromeuskerk. Monumenten die voor het eerst de deuren openen voor Open Monumentendag zijn Ciné National, de Chinese Pagode in het Boekenbergpark en de KU Leuven Campus Carolus in de Korte Nieuwstraat. De toegang is telkens gratis.

Ook de vijf kandidaten voor ‘Het Schoonste Gebouw’, gebouwen die de voorbije jaren gerestaureerd of herbestemd werden, kunnen zondag bezocht worden. Het gaat dit jaar om de architectenwoning Walter Van den Broeck, Brouwerij De Koninck, zaal De Roma, het voormalige klooster en huidig jeugdopvangcentrum De Grote Robijn en Pakhuis ‘t Glorie.

Het volledige programma van Open Monumentendag in Antwerpen en daarbuiten staat op www.openmonumentendag.be.