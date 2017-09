O my Gucci: drie looks die passen binnen de sfeer van het hippe luxemerk

Van een nazinderende modeshow die fans onderdompelde in een sprookjeswereld met een hedendaagse hoek af tot de populaire ‘GG’-riem die sterren maar al te graag rond hun middel dragen: het Italiaanse merk Gucci is onlangs door het toonaangevende Business of Fashion uitgeroepen tot ‘hipste modemerk van de planeet’. De sfeer kun je ook in je eigen garderobe integreren, maar het komt erop aan dat je dúrft te combineren. Want bloemen op bloemen, glitter versus sportief of stijfjes zoals een modern sneeuwwitje: het kan allemaal in het Gucci-universum.