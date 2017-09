Antwerp stelt toptransfer Yatabaré voor: “Ik ben nog niet honderd procent”

Antwerp versterkte zich op de slotdag van de transfermarkt nog met drie nieuwe spelers, waaronder naar de normen van “The Great Old” een echte toptransfer. Sambou Yatabaré, ex-Standard, wordt voor één seizoen gehuurd van Bundesliga-club Werder Bremen. “Na een trainerswissel kwam ik niet meer aan spelen toe”, zegt hij daar zelf over. “Antwerp is een interessant en ambitieus project dat me erg aansprak. Het heeft twee maanden geduurd voor de transfer in orde was, maar we zijn contact blijven houden en Werder wist dat ik heel graag naar hier wilde komen.”

Yatabaré kwam begin juli nog negatief in het nieuws toen hij in Parijs werd aangehouden omdat hij zich op gewelddadige wijze tegen een politieagent zou hebben gekeerd. De 28-jarige Malinese international wil liever niet meer op die geschiedenis terugkomen en wil vooral vooruit kijken. Bij Antwerp hoopt hij alvast het spelplezier terug te vinden dat hij in Bremen wat verloren was toen hij naar eigen zeggen zonder uitleg werd opzijgeschoven.

“Ik ben nog niet honderd procent, maar conditioneel kan ik wel al matchen aan als de coach me nodig heeft”, zegt hij. “De coach ziet me vooral in een centrale rol als een ‘zes’, al kan dat veranderen naar gelang de tegenstander. We gaan iedere match voor de winst en willen eerst zo snel mogelijk het behoud verzekeren. Daarna hoop ik dat we in de top-zes eindigen, maar er is geen druk wat dat betreft.”

Yatabaré loopt bij Antwerp nog andere ex-Standard-spelers tegen het lijf, met Sinan Bolat, Dino Arslanagic en natuurlijk Jelle Van Damme. “Jelle kan met zijn ervaring en kennis erg belangrijk worden”, zegt hij. “Het is goed om iemand in de kleedkamer te hebben waar de jongeren naar luisteren.”