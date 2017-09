Campenaerts klopt wereldtop maar moet ploegmaat Boom laten voorgaan

Europees kampioen Victor Campenaerts (25) heeft nogmaals zijn capaciteiten als tijdrijder onderstreept. In de vijfde rit van de Ronde van Groot-Brittannië moest hij enkel LottoNL-Jumbo-ploegmaat Boom (foto) laten voorgaan maar finishte hij wel voor ex-wereldkampioen Vasil Kyrienka en regerend wereldkampioen Tony Martin.

Na vier massasprinten op rij was het aan de chronospecialisten tijdens de vijfde rit van de Ronde van Groot-Brittannië. En daarin liet Victor Campenaerts nog maar eens zien dat hij zich tot de wereldtop mag rekenen in deze discipline. Enkel ploegmaat Lars Boom haspelde de zestien kilometer sneller af dan de Antwerpenaar en bleek uiteindelijk zes seconden sneller. Toch liet Campenaerts heel wat tijdrijders met naam en faam achter zich. Tony Martin bijvoorbeeld, de regerend wereldkampioen, reed zes seconden trager dan onze landgenoot. Vasil Kyrienka, ex-wereldkampioen in de discipline, bleek één tel trager. Voor het overige alleen maar schoon volk in de top tien: Kwiatkowski, Van Emden, Geraint Thomas...

“Ik ben toch een beetje ontgoocheld”, reageerde de Antwerpenaar achteraf. “Vooraf zou ik zeker getekend hebben voor een tweede plaats maar toen ik zag dat Lars mij klopte, vond ik het toch een beetje jammer. Ik ben sneller dan alle toppers maar wat Boom deed was fenomenaal. Hij startte als gek en nam aanvankelijk per kilometer drie seconden. Op een stuk vals plat kon ik wel wat van mijn achterstand afknabbelen maar hij heeft zich achteraf herpakt. Maar goed, uiteindelijk ben ik toch tweede in het officieuze WK tijdrijden. Met drie renners in de top tien mikken we vanaf nu voluit voor het eindklassement.”

In het algemeen klassement rukt Campenaerts op naar de tweede plaats op acht seconden van ploegmaat Boom die eerder deze week al twee seconden bonificatie sprokkelde.