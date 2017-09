Revolutie in Premier League: transfermarkt sluit volgende zomer voor start competitie

De transfermarkt in de Premier League sluit vanaf volgende zomer voor het begin van de competitie. Dat is het resultaat van een stemming onder de PL-clubs, zo melden verschillende Britse media donderdag.

Vele coaches hebben herhaaldelijk geklaagd over het feit dat spelers nog van club kunnen veranderen in het seizoensbegin. Volgend jaar wordt hier dus komaf mee gemaakt. De deadline van de zomermercato ligt niet langer op 31 augustus.

Op donderdag voor de Premier League van start gaat, voor het seizoen 2018-19 is dat 9 augustus, zijn geen inkomende transfers meer mogelijk vanaf 17u plaatselijke tijd (18u Belgische tijd). De nieuwe deadline geldt niet voor uitgaande transfers, de Premier League-clubs zullen dus nog wel spelers kunnen verkopen tot 31 augustus (datum waarop in meeste Europese landen transfermarkt sluit).

De wijziging van het reglement werd niet unaniem goedgekeurd, maar vast staat dat de vereiste 14 van de 20 stemmen werden binnengehaald.

Woensdag sprak UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin in de Britse krant The Times eveneens zijn steun uit voor het voorstel om de transferperiode in de zomer in te korten. “Ik ben het ermee eens dat een speler het kampioenschap moet beginnen bij de club waar hij ook de rest van het seizoen zal spelen”, stelde de Sloveen.