Kinderen plannen invasie in Fort Liezele

Met FortAvontuur valt Fort Liezele zondag in handen van de kinderen. In het verrassende kader van het fort worden zowel buiten als in het fort spelletjes gespeeld. Kinderen kunnen er zakkenlopen, eendjes vangen, puzzelen met foto’s, soldaatje spelen, over hindernissen klimmen of een zoektocht aanvatten in het geheimzinnige fort. Wie er zin in heeft, kan zich passend laten schminken of zich als soldaat in uniform laten fotograferen. Alle kinderen ontvangen tevens hun militair zakboekje bij de inkom. De museumzalen van het fort kunnen bezocht worden met een audiofoon.