Veldslagje spelen bij Tin Soldiers of Antwerp

Tin Soldiers of Antwerp is een club van spelfanaten die zich toeleggen op bordspelen rond al dan niet historische veldslagen of oorlogen. Om het publiek in hun passie in te wijden, zetten ze zaterdag tussen 10 en 17u de deur van hun clublokaal (Leugenberg 187/2) in Ekeren open. Leden van de vereniging laten het publiek deelnemen aan veldslagen te land, ter zee of in de lucht, met behulp van miniatuur soldaatjes, schepen, vliegtuigen en dobbelstenen. De spelletjes worden beleefd op een op schaal nagebouwd terrein.