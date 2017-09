Bijzondere sporten testen tijdens Xtreme Xperience

Xtreme Xperience, zondag van 10 tot 18u in De Schorre in Boom, presenteert meer dan vijftig extreme sporten en activiteiten in het teken van de vier natuurelementen water, lucht, aarde en vuur. Internationale atleten zoals deltavlieger Tom Haagdorens en freerunner Nicolas Vanhole geven spectaculaire demonstraties en professionals staan klaar om bezoekers nieuwe tricks aan te leren. Nieuw dit jaar zijn onder andere de vliegende trapeze en luchtacrobatie, vuistbal, sup yoga en motosurf. Staan onder meer op het programma: snowboarden, skaten, deltavliegen, freefall, wakeboarden en graffiti.