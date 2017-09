Boer Gabriël heeft net deelgenomen aan het tv-programma Boer zoekt Vrouw. Daar heeft hij Barbara ontmoet, de vrouw van zijn leven. Barbara trekt bij hem in, maar ze wil ook haar hulpbehoevende moeder meebrengen. Omdat hij zwaar in de financiële problemen zit, geeft Gabriël toe. Maar dan duikt plots Leontien op, een andere kandidate uit Boer zoekt Vrouw, met wie hij tijdens de opnames pittige avontuurtjes beleefd heeft achter de coulissen. Jeroen Maes (foto) schreef Boer zocht Vrouw. De theatertekst wordt vanaf vanavond als honderdste productie opgevoerd in het Multatulitheater.