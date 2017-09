Bij het Echt Antwaarps Teater gaat morgen Kontente Venten in première. Door de opening van een speciaalzaak voor ongediertebestrijding heeft Olav minder tijd voor zijn vriendin Sofie. Zij begint te twijfelen aan hun relatie. Als Timmy, de beste vriend van Olav, ook nog eens de nodige aandacht van hem opeist, neemt Sofie’s achterdocht met de dag toe. Overmand door jaloezie besluit ze Kontente Venten in te schakelen, een bureau dat het koppel verschillende relatietests laat ondergaan. In de cast herkent u Sven De Ridder (foto), Maarten Bosmans, Brik Van Dyck en Joyce Beullens. Tot 15 oktober.