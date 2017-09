Ex-profvoetballer die betrapt werd met cocaïne riskeert 12 maanden cel

Kiel / Deurne / Lier - Het openbaar ministerie heeft gisteren een celstraf van twaalf maanden en een boete van 6.000 euro gevorderd tegen Christopher M. (26) uit Antwerpen wegens dealen.

M. was in augustus 2016 tegen de lamp gelopen op het dancefestival wecandance in Zeebrugge. Bij de ingang weigerde hij zijn rugzak te laten controleren. De politie kwam ter plaatse en trof er achttien pakketjes cocaïne in aan. “Voor mezelf en mijn vrienden”, verklaarde M. De politie onderzocht zijn gsm-verkeer en kon daaruit opmaken dat M. wel geregeld cocaïne kocht, maar uit niets bleek dat hij ook dealde.

“Het was de enige keer dat hij wilde handelen”, pleitte M.’s advocaat Xavier Potvin. “Hij is profvoetballer geweest bij Lierse SK en R. Antwerp FC en heeft zo snel veel geld verdiend. Daardoor kwam hij in een wereld terecht waar al eens cocaïne gebruikt werd.”

Ondertussen was M. volgens zijn advocaat gestopt met voetbal én met cocaïne. “Ik heb veel spijt en zou dat nooit opnieuw doen”, zei de ex-prof gisteren. “Ik was fout, maar ik deed het gewoon voor mijn vrienden, niet om geld te verdienen.”

Meester Potvin vroeg de opschorting. Vonnis op 5 oktober.