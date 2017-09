Racing Genk heeft de 25-jarige Ruben Peeters aangesteld als nieuwe physical coach. Dat hebben de Limburgers donderdag bekendgemaakt.

Peeters was sinds 2015 aan de slag als fysiektrainer in de jeugdacademie van Genk. Hij is de opvolger van Peter Catteeuw (36), die sinds oktober 2011 de physical coach was van het eerste elftal. Eind augustus maakte Genk al bekend dat Catteeuw zou overstappen naar Antwerp.