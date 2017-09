Niels Albert met spoed aan hart geopereerd

Niels Albert vliegt straks niet naar de Verenigde Staten voor de start van het WB-seizoen. De 31-jarige ex-wereldkampioen kreeg de voorbije dagen op vakantie in Brugge weer last van hartritmestoornissen en werd met spoed geopereerd. “Ze hebben een defibrilator gestoken en de trip naar de Verenigde Staten is momenteel niet aan de orde”, aldus Albert. “Dat is enerzijds jammer maar anderzijds zijn ik en mijn entourage blij dat de operatie is uitgevoerd. Het is een hele geruststelling.”

Het is niet de eerste keer dat Albert kampt met gelijkaardige problemen. Het waren hartproblemen die hem in 2014 reeds dwongen om de fiets aan de haak te hangen.

Albert is tegenwoordig actief als coach van veldrijder Wout van Aert en werkt in die functie voor de veldritploeg van Crelan-Charles. Het is op de ploegvoorstelling van het nieuwe seizoen dat hij het niuews bekend maakte.

“Ik zal helaas de start van het crossseizoen niet meemaken in Amerika”, zei hij op het persmoment van het team. “De voorbije dagen was het even schrikken op vakantie toen mijn hart een paar keer oversloeg. Ik ben dinsdag met spoed geopereerd in een Brugs ziekenhuis en er werd een defibrillator ingeplant. Dat is nu voor mezelf en mijn entourage een hele geruststelling. Nu kan mijn vriendin zorgeloos in slaap vallen naast mij”, vertelde hij nog met een kwinkslag.

Door die operatie is Albert niet van de partij in de crossen in Iowa en Waterloo, twee Wereldbekerwedstrijden. Hij blijft in België. Veel meer wilde de oud-renner niet kwijt over de operatie. “Het is jammer dat ik de crossen mis in Amerika, maar dat nieuws is nu achter ons. Iedereen is gerust. Vanaf nu moet de focus weer volledig op de cross liggen.”