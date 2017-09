Fietser schrikt zich rot als deze ‘zombie’ plots opduikt in het donker

Een Britse fietser kreeg eind augustus de schrik van zijn leven toen hij midden in de nacht plots een ‘zombie’ tegenkwam op weg naar huis. De vrouw, vermoedelijk een dakloze junkie, had waarschijnlijk ‘spice’ genomen, een synthetische vorm van cannabis, die mensen verandert in regelrechte zombies.

De Britse man uit Cambridge, die liever anoniem blijft, fietste samen met zijn zus rond twee uur ’s nachts naar huis toen ze plots op de huiveringwekkende vrouw stootten in het donker. “Ik hoorde iemand schreeuwen”, verklaarde de man in de Britse krant the Sun.

“Iemand riep ‘mama, mama, help me’.” Hij fietste voorbij de vrouw, maar keerde op zijn stappen terug om te kijken of alles in orde was. “Ze zat op de grond, te wiebelen en leek helemaal van de kaart.”

De fietser haalde zijn camera boven om het bizarre tafereel te filmen, omdat hij naar eigen zeggen “nog nooit iets dergelijks had meegemaakt”. Zijn zus was echter doodsbang en wilde zo snel mogelijk van de plek vandaan.

“Ik vond het echt gestoord, maar ik wist dat ze zodanig van de kaart was, dat er ons niks kon overkomen”, aldus de fietser, die grif toegeeft dat hij het op een lopen zou hebben gezet, mocht de vrouw recht hebben gestaan.

Opmars van ‘spice’

Volgens de anonieme fietser wordt Cambridge overspoeld door dakloze mensen die uit de realiteit willen ontsnappen door middel van de gevaarlijke synthetische drug. “Ze zitten overal in het centrum van de stad, het is echt iets om bezorgd over te zijn. Het is een groot probleem en het is echt zonde.”

De man heeft sterke vermoedens dat de vrouw in kwestie zwaar onder invloed was. Ze had ook alle kenmerken die gebruikers van spice vertonen, een synthetische drugs die al enkele jaren aan een opmars bezig is in Groot-Brittannië en het Europese vasteland.