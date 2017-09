Delhaize verpakt gezonde snacks in plastic zakjes: “Compleet van de pot gerukt”

Delhaize biedt haar klanten gezonde snacks aan in de vorm van drie kleine komkommers, vier kerstomaatjes of vijf radijsjes. Die zijn verpakt in plastic zakjes, en dat is niet naar de zin van heel wat klanten. “Noemen jullie dat duurzaam ondernemen?”

Het was Tom Verswijvel, secretaris van Groen-voorzitter Meyrem Almaci, lid van het partijbestuur en Delhaize-klant, die de kat op Facebook de bel aanbond. Hij postte een foto van een rek in de supermarkt waar radijsjes, kerstomaatjes en kleine komkommers in kleine plastic zakjes aangeboden worden.

“Kunnen jullie alsjeblief dat hoofdstuk over duurzaam ondernemen van jullie website halen, want totaal ongeloofwaardig. En alle begrip dat jullie niet over één nacht naar een verpakkingsvrije retail kunnen gaan, maar dit is echt compleet van de pot gerukt”, schreef Verswijvel op Facebook. Zijn post werd massaal gedeeld en het regende reacties van Delhaize-klanten die net zo verontwaardigd zijn als de Groen-politicus.

De gebruikte verpakkingen voor de healthy snacks, zoals Delhaize ze noemt, zijn opmerkelijk voor de supermarktketen. Zeker omdat Delhaize zich de voorbije maanden en jaren al zo actief heeft getoond in de strijd tegen verpakkingen. Zo koos het ervoor om biogroenten en biofruit niet langer afzonderlijk te verpakken om aan te duiden dat het om biovoeding gaat, maar de voedingswaren te “merken”. Zo staat het label op de groente of het fruit en wordt een zakje overbodig.

Delhaize zelf pakt er op haar eigen website dan ook graag mee uit. “Het is geen toeval dat Delhaize deze primeur lanceert op de Belgische markt”, staat er te lezen. “Innovatie en duurzaamheid gaan hand in hand. In elke activiteit binnen Delhaize willen we zo duurzaam mogelijk werken. En dus ook bij de verpakking van producten. De meest duurzame vorm van verpakken is: niet verpakken. Vandaar dat Delhaize er alles heeft aan gedaan om van deze verpakkingen af te geraken. En het is gelukt. Gedaan dus met deze extra verpakkingen.”

Niet verpakken

De meest duurzame vorm van verpakken is niet verpakken, dus. En dan die kleine snacks wel in plastic? Delhaize was er snel bij om zelf te reageren op de post van Verswijvel. “We begrijpen volledig dat het niet aangenaam is om te zien hoeveel plastiek er gebruikt wordt voor onze nieuwe healty snacks”, klinkt het. “Ondanks het feit dat we momenteel aan het bekijken zijn hoe we dit kunnen verbeteren, zijn deze producten een aanvraag van onze klanten en hebben we besloten om ze te commercialiseren. Het is ook jammer genoeg niet altijd mogelijk plastic verpakkingen te vermijden, maar we zijn wel bezig om te kijken hoe we zo goed mogelijk het gebruik ervan kunnen voorkomen, dus we hopen hier alvast verandering in te kunnen brengen.”

Op die uitleg kwam weer reactie. “Onze waarden zijn allemaal goed en wel. Maar als er winst te maken valt, belanden ze toch op het tweede plan” bijvoorbeeld. Enkele mensen deden ook suggesties om dat op te lossen. Zo suggereert iemand om te werken met kartonnen doosjes en papieren zakjes. “Uitstekende suggestie”, reageert Delhaize.

Bewuste keuze

Woordvoerder Roel Dekelver van Delhaize benadrukt in De Standaard dat het een bewuste keuze is. “We gaan echt niet alles in plastic draaien, maar soms kun je niet anders. Een minikomkommer stop je niet zomaar in je rugzak. En papier desintegreert te gemakkelijk. Bij dit concept past nu eenmaal plastic.”

Alternatieven voor plastic zijn voorlopig nog niet