Politie moet spectaculaire achtervolging inzetten nadat vrouw wel erg vlot uit handboeien ontsnapt

Een vrouw uit Texas heeft zaterdag de lokale politie flink op de proef gesteld. Nadat de dame in de politiecombi werd opgesloten op verdenking van winkeldiefstal, kon ze met schijnbaar weinig moeite haar handen loswrikken uit de boeien en ontsnappen. Pas na een dolle politieachtervolging werd ze opnieuw ingerekend.

De politie van Lufkin kreeg eerder die dag de melding van een vermeende dievegge die zich in een winkel voor schoonheidsproducten bevond. De politie kwam meteen ter plaatse en arresteerde de 33-jarige Toscha Sponsler. Ze werd geboeid in de combi opgesloten, maar dat bleek al snel onvoldoende om een ontsnappingspoging te verijdelen.

Terwijl de agenten de tas van de dame controleerden op gestolen spullen, kon een camera in de politiewagen wel een heel opmerkelijk schouwspel filmen. Op korte tijd wijze kon Sponsler haar veiligheidsgordel losmaken, haar handen uit de handboeien loswrikken en tot bij het stuur geraken. Ze ging er onmiddellijk vandoor, tot grote verbazing bij de agenten.

23 minuten

De achtervolging die erop volgde was er eentje zoals we ze in een film te zien krijgen. Aan snelheden tot wel 160 kilometer per uur ontweek de vrouw op bepaalde momenten maar op het nippertje de politie. Gedurende de achtervolging merkten de agenten bovendien op dat ze een shotgun probeerde te bemachtigen die zich in de wagen bevond. Het geweer was echter vergrendeld door een mechanisch slot.

Pas na 23 minuten was de achtervolging afgelopen. Door een slim manoeuvre van een agent verloor Sponsler de controle over het stuur. Ondanks dat het erop leek dat ze gewond raakte, weigerde ze medische hulp. Uiteindelijk werd ze voor een tweede maal in de boeien geslagen en opgesloten in Angelina County Jail.