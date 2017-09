US OPEN. Amerikaans onderonsje in halve finales bij vrouwen, Federer wordt na uitschakeling niet de nummer 1

Dankzij de zege van Keys worden de halve finales in New York een volledig Amerikaans onderonsje. Foto: AFP

De Amerikaanse tennisster Madison Keys (WTA 16) heeft woensdag haar kwartfinale op de US Open gewonnen van de Estse Kaia Kanepi (WTA 418). Dankzij de zege van Keys worden de halve finales in New York een volledig Amerikaans onderonsje. Dat gebeurt voor het eerst sinds 1981. Bij de mannen zou Roger Federer bij eindwinst in de US Open de nieuwe nummer één zijn geworden maar de Zwitser slaagde er in de kwartfinale echter niet in om de maat te nemen van Del Potro.

De 22-jarige Keys, die eerder dit jaar ook al het tornooi van Stanford won, domineerde de wedstrijd en haalde het uiteindelijk van Kanepi in twee sets met 6-3 en 6-3. Keys mag het donderdag in de halve finale opnemen tegen haar landgenote Coco Vandeweghe (WTA 22), die topreekshoofd Karolina Pliskova uitschakelde. In de andere halve finale staat Venus Williams (WTA 9) tegenover Sloane Stephens (WTA 83).

Del Potro schakelt Federer uit

Geen derde grandslamtitel in 2017 voor Roger Federer (ATP-3) en dus wordt hij ook al zeker niet de nieuwe nummer één. De Argentijn Juan Martin del Potro (ATP-28) versloeg de Zwitser in de kwartfinale in vier sets: 7-5, 3-6, 7-6 (10/8), 6-4. Del Potro komt in de halve finale uit tegen de nummer één, de Spanjaard Rafael Nadal. Die gunde in zijn kwartfinale de killer van David Goffin amper vijf games...

Del Potro boekte zijn zesde overwinning in 22 confrontaties met Federer. Hij bevestigde dat de US Open zijn voorkeurstoernooi is. “Ik heb mijn beste wedstrijd van het toernooi gespeeld. Ik denk dat ik deze overwinning heb verdiend”, aldus Del Potro.

Foto: EPA-EFE

De 36-jarige Federer won eerder dit jaar de Australian Open en Wimbledon. Bij eindwinst in de US Open zou hij de nieuwe nummer één zijn geworden. Hij slaagde er in de kwartfinale echter niet in om de maat te nemen van Del Potro. Federer verspeelde vier setballen in de derde set. Zijn voorbereiding voor de US Open verliep “ver van ideaal”, door een rugblessure, gaf hij toe toen hij in New York aankwam.

Foto: USA Today Sports

Foto: EPA-EFE