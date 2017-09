Andy Murray komt dit seizoen “hoogstwaarschijnlijk” niet meer in actie

Brussel - De met een heupblessure sukkelende Andy Murray zal “hoogstwaarschijnlijk” dit seizoen niet meer op een court te bewonderen zijn. Dat heeft de Schotse toptennisser, het nummer twee van de wereld, woensdag op Facebook bekendgemaakt.

“Jammer genoeg zal ik door mijn heupblessure, die me de laatste maanden heeft gehinderd, niet kunnen aantreden in de komende toernooien in Peking en Sjanghai. En ook de laatste twee toernooien van het seizoen, in Wenen en Parijs, zullen hoogstwaarschijnlijk aan mij voorbijgaan”, verklaart Murray. “De voorbije week heb ik enkele heupspecialisten geconsulteerd en samen met mijn team hebben we beslist dat dit de beste beslissing is voor mijn toekomst op de lange termijn.”

Murray werd eind 2016 na een indrukwekkend jaar, met onder meer een tweede toernooizege op Wimbledon en een tweede olympische titel, de nummer 1 op de ATP-ranking. 2017 verliep moeizamer. Sinds hij er in juli op Wimbledon in de kwartfinales uitging, speelde de Schot geen wedstrijden meer.

“Hoewel dit op het court een frustrerend jaar is geweest omwille van verschillende redenen, ben ik vol vertrouwen dat ik na deze periode van rust en revalidatie mijn beste niveau weer kan halen en volgend seizoen voor grandslamtitels kan strijden”, besluit Murray, die medio augustus zijn eerste plaats op de ATP-ranking moest afstaan aan Rafael Nadal.