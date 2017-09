Lierse sluit rangen weer na korte staking op dinsdagtraining

Stilte na de storm gisteren op Lierse. Dinsdag had de spelersgroep de training even gestaakt ­nadat ze het nieuws over het ­mogelijk gedwongen vertrek van manager Roel Rymen had ­vernomen, maar gisteren sloot de club de rangen weer met het oog op de belangrijke thuismatch tegen Westerlo. De enige officiële reactie die gisteren te rapen viel was dat manager Rymen gedurende een week de pers niet te woord mag staan.

Ook coach Fred Vanderbiest gaf via de officiële kanalen aan pas zaterdag na de match tegen Westerlo weer met de pers te praten. Hij probeert zijn team in de best mogelijke omstandigheden naar het streektreffen met Westerlo te loodsen.

Sterke man Maged Samy zette zijn rechterhand en ­manager Roel Rymen dinsdag van uit Griekenland op non-actief na een meningsverschil rond de transferdossiers van Mike Vanhamel en Fréderic Frans.