Te koop: huis in Brusselse miljardairsbuurt voor ‘amper’ 2,5 miljoen

Er staat een huis te koop in Brussel. Het kost minstens 2,5 miljoen euro en dat is volgens kenners écht geen geld. Want het ligt in de duurste en exclusiefste straat van de hoofdstad: het Square du Bois, of Square des Milliardaires, zoals ze het in Brussel noemen.

Een halfopen bebouwing, drie gevels breed, drie hoog, twee kelders, met zwembad, hamam en sauna en vijf badkamers in marmer en goud: dat is wat u aangeboden krijgt. Dat het huis zomaar open en bloot te koop staat, is opmerkelijk. Doorgaans gaan zulke chique burgerhuizen zeer discreet van de hand via exclusieve kantoren genre Sotheby’s. Maar nu staat het op het internet, op de website van Troostwijk Real Estate, een immo­veilingssite die zich vooral richt op industriële gebouwen, maar ook houtbewerkingsmachines, tractoren en vrachtwagens.

“We hebben toch wel wat expertise”, zegt de manager van Troostwijk-België, Hugo Driessen. “We hebben al kastelen, hotels en kloosters geveild. En in dit geval was zo’n veiling de enige optie, want het is een gedwongen verkoop. De eigenaar, een Russisch-Joodse zakenman, heeft zich in de schulden gewerkt. De bank waar hij van geleend heeft, wil geld zien.”

Het huis ligt in het Square du Bois, nummer 561, het verlengde van de Louizalaan. Dat is al sinds de jaren twintig een van de meest chique woonplekjes van Brussel. Een gated community, met een hek afgesloten van de rest van de wereld. De bewoners van de straat hebben allemaal een flinke bankrekening. Het is ook de enige privéstraat in de hoofdstad. Wie nummer 561 koopt, koopt ook meteen het stukje straat dat ervoor ligt.

De 2,5 miljoen is het start­bedrag van de online veiling, die nog loopt tot 28 september om 16u.