Jeroen Meus kookt bij Piet: “We gaan samen knallen”

De man van Dagelijkse Kost die achter het fornuis staat met de man van SOS Piet: dit najaar gaat het gebeuren. Op 10 november kookt Jeroen Meus (39) in het pop-uprestaurant van Piet Huysentruyt (54) in Kortrijk.

“Piet is een gepassioneerde kok, ik ben dat ook.” Elementaire logica, zegt Jeroen Meus: als Piet belt om samen een service te draaien, dan twijfel je niet.

Op 10 november staan Jeroen en Piet samen in de keuken van het ‘Likoké on Tour’-restaurant van Piet in Kortrijk. “Ik heb Piet deze zomer op Rock Werchter gezien en sindsdien zijn we contact blijven houden, op een vriendschappelijke manier. Toen hij me belde om samen te koken, kon ik niet weigeren. Het is voor mij nog eens plezant om samen een menu te maken, met de ploeg van Piet. We gaan samen knallen.”

Zo groot de liefde nu is, zo diep was het water tussen de twee toen Jeroen als jonge snaak bij het VTM van Piet binnenwandelde en de twee later met hun programma’s tegenover elkaar stonden. “Toen ik bij VTM kwam, was dat voor Piet even moeilijk. Maar die strijd tussen ons twee, dat maakte de buitenwereld ervan. Net zoals nu met Pascale Naessens en Sandra Bekkari. Pascale heeft me vorige week nog gebeld om me succes te wensen met mijn boek.”

Het restaurant van Piet in Kortrijk opent op 17 oktober de deuren, tot 25 november. Vervolgens verhuist het voor telkens één dag naar Japan, Indonesië en Singapore, om op 28 februari twee weken te landen in het Zuid-Afrikaanse Franschhoek. Met Likoké on Tour sponsort Piet een project voor kinderen in townships.