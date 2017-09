Eén stuurt Kobe Ilsen op wereldreis voor zijn ”meest ambitieuze tv-project tot nu toe”

Kobe Ilsen (35) is gisteren op reis vertrokken voor een nieuw Eén-programma dat hem in minder dan vijf maanden in zestien landen brengt.

Ilsen trekt naar het buitenland om te vergelijken: wat gaat er goed in ons land, wat doen ze in andere landen beter? De presentator omschrijft het als “mijn meest ambitieuze tv-project tot nu toe.”

“Naast een baksteen in onze maag, hebben we ook een zaag in de hand. We durven al eens klagen en zagen, maar is daar reden toe?” Het programma is in het voorjaar van 2018 op Eén te zien.