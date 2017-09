Modeweek New York begint eraan, en flinterdunne modellen raken eindelijk uit de mode

Exit XXS. De Fashion Week van New York gaat vandaag van start onder een revolutionair gesternte, want de bazen achter luxemerken als Gucci, Dior en Givenchy willen geen vrouwen onder maatje 34 meer laten opdraven. Sommige modellen lijken bedreigd in hun bestaan. Onder hen de Belgische Hanne Gaby Odiele. “Maar als haar doktersattest goed is, zal het wel in orde komen”, klinkt het bij haar bureau.