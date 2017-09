Kusttram kijkt terug op recordzomer

De Panne - De kusttram heeft met ruim vier miljoen passagiers een recordzomer achter de rug.

Na juli zat de kusttram al op recordkoers met ongeveer twee miljoen passagiers. In augustus maakten nog eens zoveel toeristen en pendelaars gebruik van de tram. Het gaat om gemiddeld 66.000 passagiers per dag. Rond 21 juli en 15 augustus werden de grootste pieken genoteerd. Ook de voordeelpassen deden het goed, vooral richting Plopsaland De Panne, Sealife Blankenberge en het Zandsculpturenfestival in Oostende. Grote incidenten waren er niet. De Lijn zette dit jaar extra in op veiligheid.