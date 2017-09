Keuken Hof ter Duinen brandt uit

Turnhout - Een uitslaande brand heeft woensdagmiddag de keuken van Hof ter Duinen vernield. De brandweer kon verdere schade voorkomen.

Toen de brandweer van de zone Taxandria om 14.20u een oproep kreeg, was er sprake van een beginnende keukenbrand. “Het personeel had eerst zelf geprobeerd het vuur te doven, maar dat lukte niet”, getuigt majoor Gert Bax. “Toen wij ter plaatse kwamen, sloegen de vlammen al uit het dak.”

De brandweer was gelukkig erg snel op de Steenweg op Antwerpen, zodat de brand tot de keuken beperkt bleef. “Niemand raakte gewond en de verbruikzaal liep enkel rook- en waterschade op. Al is dat voor zo’n zaak ook ernstige schade. Ik vermoed dat het Hof ter Duinen niet meteen weer open gaat. De keuken is helemaal vernield.” De brandweer kon ook vermijden dat het vuur oversloeg naar de buren.