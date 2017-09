Onvoorstelbaar dat ervaren politicus zo onvoorbereid en klunzig te werk gaat

Daar zit hij nu, Benoit Lutgen, de moedige voorzitter van de Franstalige christendemocratische partij cdH. In één regering heeft hij kunnen inbreken, al blijft hij in de schaduw van de MR van Charles Michel. In twee andere regeringen moet hij nog altijd de PS van Di Rupo naast zich dulden, de partij waar hij zo graag van verlost was geweest. Zijn overmoed heeft hem niet veel opgebracht. Achteraf bekeken is het onvoorstelbaar dat een ervaren politicus zo onvoorbereid en klunzig te werk is gegaan. En wat het ergste is: zijn kiezers zijn er niet beter van geworden. En Wallonië al helemaal niet.

Toen de PS in juni almaar dieper wegzonk in de schandalen én de peilingen, verraste de voorzitter van cdH vriend en vijand door ineens aan te kondigen dat hij zijn samenwerking met de socialisten in de drie regionale regeringen waarin ze samen zetelden, opzegde. Hij wilde niets meer te maken hebben met een zo door en door corrupte partij. De MR zag meteen de kans om in de Waalse, Franse of Brusselse regering te geraken en sloeg ijverig aan het onderhandelen. In de Waalse gewestregering was de deal snel beklonken. MR en cdH hadden daar een meerderheid en konden met hun tweetjes verder. In de Franse Gemeenschapsregering en de Brusselse regering hebben ze die niet. Daar was Défi van Olivier Maingain nodig om de PS buiten te werken. En die stak stokken in de wielen.

Lutgen had zijn coup slecht voorbereid, zo bleek al gauw. Hij was er gemakshalve van uitgegaan dat iedereen van de PS af wilde en iedereen met hem in zee wou gaan. Komt daar nog bij dat hij zichzelf beschouwde als een witte ridder. De PS was corrupt, cdH de zuivere partij die een nieuw tijdperk zou inluiden. Al snel werd hij uit die droom gehaald door sluwe vos Olivier Maingain. Als cdH een regering zonder corruptie wilde, dan kon iemand als Joëlle Milquet daar onmogelijk deel van uitmaken, vond Maingain, en hij stelde prompt een veto tegen haar. Lutgen zat in het nauw. Er is nog tot gisteren onderhandeld, maar het kwam niet tot een akkoord.

Dus moeten PS en cdH samen verder, zonder vertrouwen en zonder ambitie. De Franse Gemeenschapsregering ligt lam, hoewel er nog zaken op de agenda staan die voor Wallonië belangrijk zijn, zoals de hervorming van de kinderbijslag en de universiteiten. Het zal niet voor meteen zijn. Deze regering is niet in staat om degelijke beslissingen te nemen. Intussen blijft ook in Brussel alles bij het oude. Lutgen heeft gespeeld en verloren. Zijn kiezers weten niet meer wat ze aan hem hebben. Het verhaal van de witte ridder gelooft niemand nog. Dit was een actie om stemmen te winnen en macht te verwerven. Geen van beide is echt gelukt. En het geloof van de gewone Waal in de politiek heeft weer een knauw gekregen.