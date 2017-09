Verdachte toont hoe hij Yves vermoordde

Voor de reconstructie was de straat urenlang afgesloten. Foto: w&f

Ekeren - Op de Konijnenberg in Ekeren is gisteren een reconstructie gehouden van de moord op Yves Van Oers (37). Die werd op 24 juli dood aangetroffen in zijn appartement.

Hij was vermoord met een ‘lang mes’. Een dag later werd Tom V. (24) uit Stabroek opgepakt. Hij bekende de moord. De reden zou zijn geweest dat Yves seksuele avances maakte. “Mijn cliënt heeft goed meegewerkt tijdens de reconstructie”, zegt V.’s advocaat Carl Slabbaert. V. zou zich bepaalde dingen niet meer herinneren. Het aantal messteken en de plaats waar hij die gaf, wist hij niet meer. De ouders en de zus van Yves woonden de reconstructie ook bij. “Voor hen was het een eerste confrontatie”, zegt hun advocaat Bart Verbelen. “De komende maanden hopen ze nog meer antwoorden te vinden.”