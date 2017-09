Sigaret is ook zwerfvuil

Mol - In de Corbiestraat in Mol lagen woensdagnamiddag reuzenpeuken op de grond om de aandacht te vestigen op zwerfvuil. Voorbijgangers kregen draagbare asbakjes.

De actie van woensdag was ook een aanzet voor de Handhavingsweek van 18 tot 24 september. Ook de Kempense gemeenten en politiezones controleren die week extra op sluikstorten en zwerfvuil. Intercommunale IOK Afvalbeheer ondersteunt de acties.

“We kozen uitdrukkelijk voor sigarettenpeuken, omdat veel mensen die niet als zwerfvuil beschouwen, terwijl dat uiteraard wel zo is”, zegt Katleen Mertens van IOK Afvalbeheer. “Zeker in een uitgangsbuurt worden sigarettenpeuken vaak achteloos weggegooid.” Tijdens de actie kregen voorbijgangers een mobiel asbakje. Dat is een zakje waarin je niet alleen sigarettenpeuken kan wegsteken, maar ook gebruikte kauwgom. “We vinden deze actie positief”, zeggen ­Kiliana ­Bogaerts, Raquel Guinee en Joël Geboers. “Zelf stonden we er niet bij stil dat sigarettenpeuken ook zwerfvuil zijn. Meestal gooien we die wel in een vuilbak, maar het gebeurt ook dat we ze op de grond gooien. Daar gaan we nu beter op letten en deze asbakjes helpen daarbij”, vertellen ze.