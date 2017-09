Twee slachtoffers crash worden tegelijk begraven

Wijnegem / Wommelgem / Schoten - Guy Van De Walle en Geert Van Hoof, die zondag verongelukten op de Houtlaan, worden zaterdag ongeveer op hetzelfde moment begraven.

De dienst voor Guy Van De Walle, vader van twee tieners, vindt plaats in Wommelgem in de parochiekerk HH Peter & Paulus op de Kerkplaats. Nadien krijgt- de kinesist een laatste rustplaats in het familiegraf op de begraafplaats Kandonklaar, de wijk waar de man woonde en zijn praktijk had. De rouwplechtigheid voor Geert Van Hoof start drie kwartier eerder in de aula Chrysant van het crematorium Pontes in Antwerpen. De verspreiding zal gebeuren op de begraafplaats van zijn woonplaats Schoten.