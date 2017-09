Inbrekers stelen 14 levensechte sekspoppen uit Nederlandse seksshop

De eigenaar van een seksshop in het Nederlandse Breda heeft in de nacht van donderdag op vrijdag ongewenst bezoek gehad. Daarbij werden, naast heel wat andere spullen, maar liefst veertien levensechte sekspoppen ontvreemd. De schade is aanzienlijk, want de poppen kosten tussen de 1.500 en 2.800 euro per stuk.

Eigenaar Niels van der Voort verkoopt al tien jaar seksspeeltjes, maar breidde begin dit jaar zijn assortiment uit met realdolls, ofwel levensechte sekspoppen. “In Japan zijn ze de gewoonste zaak van de wereld”, legt hij uit aan AD.nl. “Ze worden in China gefabriceerd. Helemaal naar de voorkeur van de klant. Heupbreedte, de kleur van ogen, haar en huid, borstgrootte, een al dan niet uitneembare vagina, alles kan. De lengte van de poppen varieert van zo’n 1,45 tot 1,70 meter.”

Foto: Mytenga

Poppen voelen

Zijn showroom ‘Mytenga’ in Breda is de enige in Nederland, en daar is Niels best trots op. “Hier kunnen mensen niet alleen komen kijken, maar de poppen ook voelen. Dat is belangrijk, ze zijn van verrassend zacht materiaal.”

Dat de poppen op maat gemaakt worden en dus erg duur zijn, maakt ze ook gegeerd. Eind vorige week werd Niels verrast door inbrekers, die veertien poppen meenamen. “Maar ook ons koffiezetapparaat, een camera, alles hebben ze gestolen.” Een verzekeringsexpert raamt de schade op minstens 25.000 euro.