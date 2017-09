Hele zondag love en peace in gemeentepark

Wijnegem - Het meest aparte festival van deze zomer vindt komende zondag plaats in het park van Wijnegem. Tijdens het eerste ‘Festival van de Waarden’ wil De Lichtbron samen met zo veel mogelijk anderen het leven vieren en de basis leggen voor een beweging die de revolutie predikt, maar dan wel via liefde, authenticiteit en verbondenheid.

De Lichtbron wil een huis voor dialoog en herbronning zijn. Het is geen sekte, christelijke of spirituele beweging, maar wel een inspirerende plek voor mannen en vrouwen waar je in alle rust tot authentiek ...